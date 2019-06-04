Федеральный Сабантуй в Новосибирске ждет гостей из более чем 30 регионов России

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В этом году Федеральный Сабантуй впервые пройдет в Новосибирске и соберет участников и гостей из более чем 30 регионов России, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, татарский национальный праздник станет 19-м по счету Федеральным Сабантуем.

«Мы ожидаем представителей из 32 регионов Российской Федерации и 23 районов Новосибирской области, где проживают представители татарского народа», – сообщила заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

На праздничных площадках ожидается много гостей. «Представителей татарских автономий будет более 500, представителей творческих коллективов – около 700 человек, очень много будет детей, детских творческих коллективов», – сказала Шибаева.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников считает, что за два дня празднования у жителей города и области будет возможность познакомиться с обычаями и культурой татарского народа, послушать музыку от творческих коллективов со всей Сибири. «Здесь будет и Сибирский хор, принимать участие будут белорусская диаспора, украинская диаспора», – уточнил министр, добавив, что подготовка к Федеральному Сабантую проходила почти год.

А на набережной Новосибирска уже размещено татарское подворье, представляющее собой дом и другие постройки, в которые демонстрируются элементы быта татарского народа.

Гости Сабантуя смогут попробовать чак-чак, эчпочмак, на площадке WorldSkills, которая в этом году станет визиткой мероприятия, будет готовиться шурпа из баранины.

По словам замруководителя исполкома Нижнекамского муниципального района Ильнара Бадретдинова, программа Федерального Сабантуя будет включать различные спортивные мероприятия, в частности, национальную спортивную борьбу, лазание на шест, бег в мешках.

В этом году Сабантуй в Казани пройдет 23 июня.

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