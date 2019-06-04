Рустам Минниханов принял участие в совещании у Президента РФ по вопросам жилищного строительства

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в рабочем совещании Владимира Путина с членами Правительства страны в Москве.

«Основная тема совещания — привлечение с 1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов рассказал о ситуации в республике, отметив, что со всеми застройщиками проведены балансовые комиссии. По старым правилам в РТ будут достраиваться 149 домов, но новому проектному финансированию будут возведены 66 объектов, четыре дома находятся на особом контроле.

Президент Татарстана доложил, что на сегодняшний день в регионе по эскроу-счетам работают 16 банков. 9 финансово-кредитных организаций получили 106 заявок, на текущий момент со строительными компаниями заключено 6 договоров.

По словам Рустама Минниханова, у многих застройщиков и банков отсутствует опыт работы с эскроу-счетами.

«Мы попросили банки организовать специальные группы и оказывать содействие застройщикам по заполнению необходимой документации. Каждую неделю мы встречаемся, у нас есть понимание по дальнейшим действиям. Работа непростая, но думаю, что мы должны справиться», — резюмировал Президент РТ.

Также с докладами выступили глава Минстроя РФ Владимир Якушев и гендиректор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

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