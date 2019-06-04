Праздник «Рамадан Фест» в Казани посвятили семейным ценностям

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). В Казани Ураза-байрам — праздник по случаю окончания священного месяца Рамадан и мусульманского поста — в этом году впервые прошел в виде масштабного городского праздника. «Рамадан Фест» в парке им. М. Горького был посвящен теме семьи – ее важности, основным ценностям и проблемам. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала помощница имама Закабанной мечети города Казани, одна из организаторов мероприятия Айгуль Махиянова.

«На празднике мы при помощи таких персонажей, как бабушка и дедушка, мама и папа, маленькие дети, рассказываем о важности семьи. Это мероприятие должно объединять семьи, оно позволяет почувствовать сущность самого праздника», — сказала она.

По словам Айгуль Махияновой, «Рамадан Фест» призван познакомить другие народы с праздником мусульман. «Мы позвали всех мусульман и гостей города. Каждый, кто сюда приходит, отдыхает со своей семьей, детьми, близкими», — отметила она.

На разных площадках в парке проходили мастер-классы по шитью и вязанию, лепке из глины и пластилина, изготовлению браслетов из кожи.

«Мы позвали специалистов, они показывают мастер-классы, дают полезные советы. Татарский дизайнер Нурия Умай учит мастерству завязывания платка, а также читает лекцию о мусульманской моде. Есть площадки по рисованию, живописи», — рассказала организатор.

Айгуль Махиянова считает, что мусульманские семьи месяц Рамадан в первую очередь должны проводить с семьями единоверцев и совершать добрые поступки. «В дни поста мы вместе собирались на ифтары. В этом месяце надо больше совершать добра, дарить друг другу подарки», — заключила она.

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