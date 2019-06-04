Татар-информ

4 июня 2019, 18:32

Hi-Tech

В России стартовали продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

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Hi-Tech

В России стартовали продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Впервые «Зенит М» был представлен на выставке Photokina 2018 в Германии.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В России стартовали продажи обновленной версии фотоаппаратов «Зенит», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).

Новая фотокамера была создана на базе Leica M (Type 240), также ее оборудовали отечественной оптикой. 

Впервые «Зенит М» был представлен на выставке Photokina 2018 в Германии. В госкорпорации рассказали, что камеру выпустили партией в 500 штук, и вся партия была распродана по предзаказу. 

Малоформатный зеркальный фотоаппарат «Зенит» с одним объективом выпускался в СССР с 1952 по 1956 год. Всего было выпущено менее 40 тыс. экземпляров.

Отмечается, что новый «Зенит М» позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способен вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду.

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