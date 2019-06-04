В Белой мечети Болгара Василь Шайхразиев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Белой мечети Болгарской исламской академии окончание месяца Рамадан отпраздновали намазом и проповедью, пишет газета «Новая жизнь».



С приветственным словом к верующим обратился специально приехавший на праздник заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев. Он отметил, что Рамадан является очень ответственным для мусульман месяцем.





«Это такое время, когда человек своими добрыми делами должен приблизится к Богу, очищая свою душу. Все это очень важно для нас. Чем больше человек творит добрых дел, тем лучше и краше становится наша жизнь», – сказал Василь Шайхразиев, подчеркнув, что человек не по чьей-то указке, а по велению своей души должен стремиться помогать тем, кто в этом нуждается.



Имам мечети Али хазрат Тазеев также обратился к мусульманам, поздравив их с праздником Ураза-байрам, а также рассказал о нем, напомнив верующим обо всех традициях и обычаях. Далее были прочитаны проповедь и суры из Корана.





C теплыми словами поздравлений к мусульманам обратились глава района Камиль Нугаев, ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов и другие. Они отметили большую роль этого священного месяца в жизни каждого мусульманина.

Праздничные намазы прошли также в мечетях Болгара и сел района.

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