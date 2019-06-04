В России отзывают более 900 автомобилей Lada XRAY

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В России согласована программа добровольного отзыва 933 автомобилей Lada XRAY. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под программу подпадают автомобили, реализованные на российском рынке с января 2019 года по настоящее время, с VIN-кодами, представленными на сайте федерального агентства.

Причина отзыва – возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. На транспортных средствах будет заменен вал электромеханического усилителя рулевого управления.

Ранее сообщалось об отзыве 330 автомобилей марки Mercedes-Benz X-Class.

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