В Казани до конца июля ограничили движение транспорта по ряду улиц

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В столице РТ до 31 июля ограничили движение транспорта по проезжей части ряда улиц. Причина — ремонт улично-дорожной сети, сообщает портал мэрии Казани.

Так, перекрыты для движения участки улиц Маршала Чуйкова (проспект Фатыха Амирхана — ул. Адоратского), Четаева (ул. Абсалямова — ул. Меридианная), Абсалямова (ул. Четаева — ул. Чистопольская), Петра Витера (ул. Ижевская — перекресток с круговым движением), Адоратского (ул. Чистопольская — ул. Гаврилова), Гаврилова (ул. Адоратского —ул. Маршала Чуйкова), Гагарина (проспект Ибрагимова — ул. Ярослава Гашека), Максимова (ул. Ленинградская — ул. Дементьева).

Кроме того, из-за работ по прокладке газопровода до 8 июня ограничено движение по улице Бородина. Частичное ограничение действует в районе дома № 119 по улице Краснококшайская и полностью перекрыт для движения участок в районе дома № 123 по улице Краснококшайская.

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