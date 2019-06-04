Субтропическая оранжерея откроется в КФУ

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 5 июня в Ботаническом саду Казанского федерального университета состоятся совещание «Проблемы интродукции субтропических растений в оранжереях ботанических садов» и открытие субтропической оранжереи. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Оба эти события будут приурочены ко Дню эколога или же Всемирному дню окружающей среды.

На мероприятии будут присутствовать представители совета ботанических садов России (отделение Урала и Поволжья), а также ученые КФУ, специализирующиеся в данном направлении.

Совещание будет проводиться по адресу: ул. Зирекле, 25. Начало мероприятия в 10.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.