За звание «Лучшее школьное лесничество» поборется 31 команда со всего Татарстана

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В районах республики подвели итоги конкурса «Лучшее школьное лесничество муниципального района РТ», победители которого примут участие в III Слете школьных лесничеств Татарстана, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Мероприятие пройдет на базе Лубянского лесотехнического колледжа Кукморского района с 29 по 31 июля. За звание сильнейшей будет бороться 31 команда. В конкурсе примут участие около 120 человек, а всего слет соберет около 200.

Конкурсанты должны будут продемонстрировать свои знания о лесной флоре и фауне, навыки работы в команде, ориентирования в лесу, тушения лесных пожаров и т. д. Во время слета организуют различные конкурсы, квесты, мастер-классы, а также конференцию «Будущее лесов Татарстана — в наших руках».

В первый раз слет прошел в 2010 году в поселке Лесхоз (Сабинский район), второй — в прошлом году в селе Лубяны (Кукморский район).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.