Татар-информ

4 июня 2019, 17:25

Происшествия

МВД РТ опубликовало приметы осужденного, который сбежал из зала суда, отпросившись в туалет

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Происшествия

МВД РТ опубликовало приметы осужденного, который сбежал из зала суда, отпросившись в туалет

Фото: казань.16.мвд.рф

Полицейские объявили 38-летнего Ирека Зиганшина в розыск.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Опубликованы приметы осужденного, который сбежал из зала суда, отпросившись в туалет, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники полиции Казани проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения осужденного Ново-Савиновским судом города Казани 38-летнего Ирека Зиганшина. 29 мая текущего года судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев колонии строго режима за мошенничество», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Зиганшину на вид 50-55 лет, его рост 170-175 см, волосы темно-русые, глаза карие, среднего телосложения. Беглец был одет в ветровку темно-синего цвета на молнии, со вставками белого цвета в виде трех полосок на рукавах, в брюки темного  цвета, белую футболку и черные кроссовки.

Полиция Казани просит жителей города, кто располагает какими-либо сведениями о разыскиваемом, сообщить информацию по телефонам дежурной части УМВД России по Казани: 2-914-821 и дежурной части отдела полиции «Гагаринский»: 561-22-20.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце мая в Ново-Савиновском райсуде Казани мужчина выслушал приговор, отпросился в туалет и сбежал. Полицейские объявили беглеца в розыск.
 

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