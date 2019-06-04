В Татарстане откроется горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). С началом летних каникул в республике откроется горячая линия по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Задать интересующие вопросы граждане смогут с 5 по 19 июня. Специалисты регионального управления ответят на вопросы татарстанцев с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 и в пятницу с 10.00 до 15.45 по телефону: 273-15-83. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.

Звонки от населения будут приниматься в Едином консультационном центре Роспотребнадзора в круглосуточном режиме по телефону: 8-8005554943.

Кроме того, получить ответы на интересующие вопросы татарстанцы смогут, позвонив в Консультационный центр для потребителей по телефону: (843) 221-90-16. Центр будет принимать звонки с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Перерыв с 12.00 до 13.00.

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