Павлова: Программа занятости предпенсионеров является успешным стартом, но это только первый шаг

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На площадке Калининградской областной Думы прошел круглый стол, во время которого федеральные и региональные законодатели и представители профильных ведомств обсудили новые подходы к вопросу занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста, сообщает пресс-служба депутата Госдумы от РТ Ольги Павловой.

В ходе встречи участники ознакомились с деятельностью Управления Пенсионного фонда России, а также посетили дом ветеранов и госпиталь для ветеранов войн в Калининграде.

После завершения круглого стола депутат Ольга Павлова отметила, что необходимо прежде всего удержать на рабочих местах уже занятых предпенсионеров.

«Понятно, если мы хотим решить проблему занятости предпенсионеров, нам надо, как минимум, удержать уже занятых предпенсионеров», — сказала депутат и привела в пример опыт калининградского аэропорта «Храброво», где внутренние перемещения планируются за 2-3 года до достижения специалистом предпенсионного возраста, люди заранее проходят переобучение.

«Мы воспринимаем программу занятости людей предпенсионного возраста как успешный старт, но это только первый шаг», — считает спикер.

Многие вопросы все еще остаются открытыми. По словам Павловой, степень защиты трудовых прав людей этой категории в сельской местности, в сфере общественного питания, обслуживания и торговли очень низкий, и обеспечить занятость граждан в подобных сферах будет гораздо сложнее.

Ольга Павлова подчеркнула, что необходимо подумать о новых параметрах программы на 2020 и 2021 годы и найти ответы в «более тяжелых сферах занятости людей предпенсионного возраста».

«Тут нам должны помочь и реализуемые национальные проекты „Демография“ и „Производительность труда“, и новые подходы — стандарты "Ворлд Скиллс", и, конечно, изменения стандартов самой деятельности службы занятости населения, которые вступят в силу до 1 июля текущего года», — заключила депутат.

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