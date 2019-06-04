По Волге, Казанке и Свияге ограничат движение судов на время проведения TIMERMAN и Red Bull Air Race

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На время соревнований по триатлону TIMERMAN и проведения этапа авиагонок Red Bull Air Race в этом году будет ограничено движение судов по рекам Волга, Казанка и Свияга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Так, постановлением Кабмина РТ запрещается использовать маломерные суда, парусные, прогулочные, спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы во время проведения соревнований, в период: 12 июня с 7.30 до 19.00 часов; 13 июня с 8.30 до 18.00 часов; 14 июня с 8.30 до 18.00 часов; 15 июня с 9.30 до 17.30 часов; 16 июня с 11.00 до 17.30 часов.

Тот же запрет действует на реке Свияге и реке Волге в границах острова-града Свияжск на расстоянии 600 метров от берега во время проведения соревнований по триатлону SVIYAGA SWIM — 2019 в период 6 июля с 9.00 до 17.00, а также во время проведения соревнований по триатлону TIMERMAN FULL — 2019 в период 31 августа с 5.30 до 17.00.

Также запрет действует на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы во время чемпионата Европы по триатлону в период с 27 июля с 8.00 до 18.00 часов и 28 июля с 8.00 до 18.00 часов.

«МЧС Республики Татарстан и Главному управлению МЧС России по Республике Татарстан совместно поручено и предложено обеспечить дежурство сил и средств на указанных участках в целях соблюдения запрета, установленного пунктами 1 — 4 настоящего постановления», — говорится в сообщении.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.