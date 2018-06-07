Димитрис Прифтис останется с УНИКСом еще на год

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подписал новый контракт с казанским клубом. Об этом сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

«Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить конкурентоспособную команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый контракт подписан по системе 1+1, то есть рассчитан на один год с возможностью продлить его еще на сезон.

Прифтис возглавил УНИКС в 2017 году. В нынашнем сезоне под его руководством казанцы дошли до полуфиналов Кубка Европы и Единой лиги ВТБ.

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