В Татарском культурном центре Москвы провели интеллектуальный квиз «Чиклэвек»

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Татарском культурном центре Москвы состоялась вторая игра интеллектуального квиза «Чиклэвек», организованная Советом молодежи при Полномочном представительстве РТ в РФ.



В холле центра работала выставка дизайнеров национальных аксессуаров, специалисты проводили мастер-классы по каллиграфии и мехенди.

Всего в игре участвовало 14 команд. Первый раунд прошел в формате «Своей игры», где каждая команда выбирала вопросы по определенной тематике и сложности. Второй раунд состоял из вопросов открытого типа. Третий тур содержал музыкальные вопросы.



В последнем, четвертом туре, командам необходимо было выбрать правильный ответ из предложенных нескольких. Для желающих набрать дополнительные баллы провели бонус-тур. Данный тур отличался тем, что команды должны были узнать выдающихся татарских личностей по фотографиям.



По итогам четырех туров и бонуса первое место заняла команда молодежного объединения «Бердэмлек», второе – Татарский женский клуб «Алсу», тройку финалистов замкнула команда «Циклэвек». Всем командам вручили памятные призы и дипломы, а победители получили книги Дамира Мухетдинова «История Ислама в России».



Игру украсили творческие выступления. Во время перерыва в холле все собравшиеся с большим удовольствием пели всеми любимые народные песни под гармонь. А после культурной программы для участников квиза и гостей Татарского культурного центра накрыли праздничные столы.



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