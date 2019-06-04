Татар-информ

4 июня 2019, 22:04

Общество

Сабантуй-2019 отпраздновали в центральном парке узбекского города Фергана

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Общество

Сабантуй-2019 отпраздновали в центральном парке узбекского города Фергана

Фото: Представительство РТ в республике Узбекистан

По традиции праздник открыл ансамбль дойристов музыкальной школы № 4 города Ферганы.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Сабантуй-2019 состоялся в центральном парке культуры и отдыха имени Ахмада Аль-Фаргони города Фергана. Ежегодный праздник в этом году был приурочен 28-летию Независимости Республики Узбекистан, сообщает Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Этот самый яркий и самобытный праздник татарского народа активисты областного татарского культурного центра проводят ежегодно. На праздничный майдан в этот день приходят сотни ферганцев и гостей города самых разных возрастов и национальностей, чтобы вместе провести праздник.

По традиции праздник открыл ансамбль дойристов музыкальной школы № 4 города Ферганы. Концертная программа также состоялась при участии ансамбля татарской песни «Кубалягем», детского клуба «Звездочка», молодежного танцевального коллектива «Шатлык», а также артистов, творческих и самодеятельных коллективово из национальных культурных центров, домов культуры и музыкальных школ.

Гостей и участников праздника порадовали своим выступлением Равиль Тугушев, Элина Арден, Линара Искандерова, Тагир Абдулхаиров, Владимир Плешков и другие.

На празднике проводились традиционные конкурсы татарской песни и танца, спортивный блок, в котором юные спортсмены продемонстрировали борьбу корэш и восточные единоборства.

Всего в Сабантуе в Фергане приняло участие более 500 человек.

 

 

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