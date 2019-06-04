Сабантуй-2019 отпраздновали в центральном парке узбекского города Фергана

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Сабантуй-2019 состоялся в центральном парке культуры и отдыха имени Ахмада Аль-Фаргони города Фергана. Ежегодный праздник в этом году был приурочен 28-летию Независимости Республики Узбекистан, сообщает Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Этот самый яркий и самобытный праздник татарского народа активисты областного татарского культурного центра проводят ежегодно. На праздничный майдан в этот день приходят сотни ферганцев и гостей города самых разных возрастов и национальностей, чтобы вместе провести праздник.

По традиции праздник открыл ансамбль дойристов музыкальной школы № 4 города Ферганы. Концертная программа также состоялась при участии ансамбля татарской песни «Кубалягем», детского клуба «Звездочка», молодежного танцевального коллектива «Шатлык», а также артистов, творческих и самодеятельных коллективово из национальных культурных центров, домов культуры и музыкальных школ.

Гостей и участников праздника порадовали своим выступлением Равиль Тугушев, Элина Арден, Линара Искандерова, Тагир Абдулхаиров, Владимир Плешков и другие.

На празднике проводились традиционные конкурсы татарской песни и танца, спортивный блок, в котором юные спортсмены продемонстрировали борьбу корэш и восточные единоборства.

Всего в Сабантуе в Фергане приняло участие более 500 человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.