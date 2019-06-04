КНИТУ-КХТИ стал лучшим среди технологических вузов РФ по итогам Национального рейтинга университетов

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). КНИТУ-КХТИ стал лучшим среди всех технологических вузов России по итогам X Национального рейтинга университетов Международного информационного агентства «Интерфакс», который был опубликован 3 июня по итогам 2018/2019 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Республику Татарстан в рейтинге представили 6 вузов: КФУ (10), КНИТУ-КХТИ (29), КНИТУ-КАИ (65), КГМУ (67), КГЭУ (121) и КГАУ (261).

«При этом КНИТУ-КХТИ занял наивысшую позицию среди всех вузов России химико-технологического профиля: ближайшие по расположению в рейтинге МИТХТ (МИРЭА) и РХТУ им. Д.И. Менделеева заняли 41-е и 52-е места соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего эксперты оценили работу 327 ведущих вузов страны, среди которых 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных и 21 университет, участвующий в Проекте «5-100».

Список лучших университетов возглавил МГУ имени М.В. Ломоносова, на втором месте Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, на третьем — Московский физико-технический институт (МФТИ).

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