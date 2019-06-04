Татар-информ

4 июня 2019, 16:20

Общество

Пять тысяч мусульман приняли участие в праздничных намазах в мечетях Набережных Челнов

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Общество

Пять тысяч мусульман приняли участие в праздничных намазах в мечетях Набережных Челнов

Для тех, кто не смог попасть на праздничный намаз в мечеть, были организованы места для молитвы во дворе.

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В праздничном богослужении в честь религиозного праздника Ураза-байрам — Ид аль-Фитр — приняли участие пять тысяч челнинских мусульман, сообщили в Набережночелнинском мухтасибате.

 

Сегодня в семь утра состоялись праздничные намазы в 14 мечетях Автограда. Мечеть «Нур-Ихлас» посетили мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, руководитель местного УМВД Надир Закиров и другие. Молитвенный дом не смог вместить всех желающих принять участие в праздничном богослужении. Для мусульман были приготовлены места для молитвы также во дворе мечети.

Провел праздничное богослужение глава челнинского мухтасибата Альфас хазрат Гайфуллин.

«Соблюдая пост, мы очистили свои тела и души, свои помыслы. Отдавая закят и фитр, мы очистили свои сбережения и богатства. Проводя ифтары, помогали нуждающимся. Усердно читая Коран, размышляли над его аятами. Очистившись, мы смело смотрим вперед и строим планы на будущее», — отметил Альфас хазрат Гайфуллин.

Ураза-байрам продолжится сегодня в парке Победы, где пройдет общегородской праздник с игровыми площадками для детей, семейными конкурсами и соревнованиями по борьбе корэш.

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