Бизнесмены из Мензелинска лишились 2,5 млн рублей, заключив сделку через Интернет

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Бизнесмены из Мензелинска лишились почти 2,5 млн рублей, заключив через Интернет сделку на поставку и монтаж оборудования. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В полицию потерпевшие обратились 3 июня. В заявлении они указали, что 31 мая на электронную почту организации поступило сообщение с предложением заключить договор поставки и монтажа оборудования», – рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Предприниматели посчитали сделку выгодной и перечислили на счет поставщика почти 2,5 млн рублей. После получения денег «партнеры», не выполнив своих обязательств, заблокировали все контакты.



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