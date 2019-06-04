(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 3 июня в четырех школах Альметьевского района стартовал фестиваль «Бяки Буки». Открытие фестиваля прошло в школах № 11, № 4, № 25 им. 70-летия нефти Татарстана» и Калейкинской школе с углубленным изучением отдельных предметов, сообщает оргкомитет фестиваля.



Ученики этих школ смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению декораций, рисованию 3D-ручками, робототехнике, аквагриму и этикету «Культура поведения между мальчиками и девочками». Школьники также посетили творческие встречи с детскими писателями из Смоленска – Мариной Дороченковой и Анной Кравчук.





В городском парке имени 60-летия нефти Татарстана состоялось открытие для всех горожан. Юные гости фестиваля посмотрели спектакль «Кто сказал мяу?» от Набережночелнинского государственного театра кукол.



В библиотеке № 8 воспитанников детских садов познакомили со сказкой «Одуванчик». Ребята по мотивам произведения изготовили бумажные цветы. В центральной детской библиотеке имени Тукая состоялась творческая встреча с писателями.



В парке «Саулык» сказочные персонажи провели для всех отдыхающих интерактивную программу, посвященную международному дню велосипедов.

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