Мусульмане Менделеевска: Ураза-байрам – награда за духовное и физическое очищение

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Сегодня празднуется поощрение для всех мусульман, придерживавшихся поста в священный месяц Рамадан. Мужской зал центральной мечети Менделеевска едва поместил пришедших на праздничный намаз, пишут «Новости Менделеевска».



Среди верующих на торжествах присутствовали и молодые люди, и дети. Мусульмане Менделеевска отмечают, что праздник Ураза-байрам – это награда за духовное и физическое очищение.

Собравшихся с окончанием священного месяца поздравил глава Валерий Чершинцев, отметив, что мусульмане района и впредь будут служить достойным примером толерантности и благочестия, вносить свой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия, процветание района и республики.

Имам-мухтасиб Ирек хазрат Нуриев прочитал праздничные проповеди, а также зачитал обращение муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, призвав неравнодушных менделеевцев помогать строительству мечети «Хусаин».



После официальной части желающие угощались блинами, далее состоялась развлекательная программа для детей и спортивные состязания.

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