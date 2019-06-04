Более полутысячи мусульман Зеленодольска встретили Ураза-байрам

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В зеленодольских мечетях в честь Ураза-байрам прошла праздничная проповедь, она началась в 3 часа 35 минут, пишут «Новости Зеленодольска».



Красная мечеть на Волгоградской, так ее называют местные жители, вместила сегодня около 500 прихожан.



Зеленодольцы трепетно относятся к этому празднику, ведь он извещает о том, что верующий справился с труднейшим испытанием. Месяц Рамазан закончился, а благие дела продолжатся – до конца июня запланировано немало добрых дел.



В мечетях будет организована раздача продуктовых наборов пожилым и одиноким людям, подростков из многодетных семей обеспечат одеждой.

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