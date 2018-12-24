Реконструкцию Чистопольской трассы намерены завершить к лету 2020 года

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На Чистопольской трассе в рамках реконструкции полную замену асфальтобетонного покрытия сделают к следующему лету, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил, что по улице также будут выполнены работы по освещению. «Его отсутствие вызывало сложности с точки зрения дорожной безопасности», – заметил мэр Нижнекамска.



Дорожники приступят к работам после аукционных процедур. В этом году планируется выполнить укладку первого слоя асфальта, а все остальные работы завершить в мае следующего года.



Реконструкция автодороги по улице Чистопольской пройдет от нулевого пикета до индустриального парка «Пионер». На работы выделено 325 млн рублей.

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