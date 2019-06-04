Татар-информ

4 июня 2019, 12:25

Общество

Активисты «Дорожной инспекции ОНФ» проверили около 12 объектов в Казани

Общество

Активисты «Дорожной инспекции ОНФ» проверили около 12 объектов в Казани

Фото: Владимир Васильев

В 2017 году Казань из 110 городов России занимала 5-е место в рейтинге ОНФ по лучшим дорогам.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Активисты «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проверили качество дорожного полотна на 12 объектах в Казани. Журналистам на примере пересечения улиц Московская и Тази Гизата показали работу организации.

«Самая главная задача — это выявить те дороги, которые приоритетно нуждаются в ремонте. Граждане сами обращаются, присылают фотографии, отмечают улицы», — рассказал руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев. 

Специалисты собирают информацию о проблемных дорогах. По приезде в город по рейтингу, составленному жителями на сайте «Карта убитых дорог», активисты замеряют ямы и отправляют отчеты в специальные ведомства для дальнейшей работы.

«Мы сегодня в Казани уже посмотрели ряд дорог и можем сказать что топ-10 улиц, которые были нанесены гражданами на нашу карту, уже отремонтированы», — поделился Васильев. 

Совместно с активистами организации на осмотре участка присутствовал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. «Одну из проблем мы здесь видим, та дорога, на которой мы сейчас находимся, в ремонте, и в ближайшее время подрядчики отфрезеруют это место, отремонтируют», — отметил он.

Также Куляжев добавил, что в этом году в Казани потратят более 6 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети. 

После осмотра участка все двинулись на улицу Декабристов, 100, на примере которой председатель Комитета внешнего благоустройства показал, какая ситуация обстоит с дорогами во дворах. 

Также активисты осмотрят ситуацию на дорогах в Набережных Челнах.

В 2017 году Казань из 110 городов России занимала 5-е место в рейтинге ОНФ по лучшим дорогам, в 2015-м столица Татарстана находилась на 9-й строчке.

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