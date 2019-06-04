Полгода условно получил житель Заинска, задолжавший ребенку почти полмиллиона рублей алиментов

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Полгода условно получил 25-летний житель Заинска, задолжавший ребенку почти полмиллиона алиментов, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что мужчина, будучи ранее судимым за аналогичное преступление, с января по март 2019 года уклонялся от выплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Долг по алиментам за этот период составил более 27 тыс. рублей, а всего общая задолженность составила более 450 тыс. рублей», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Должника признали виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев.



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