Эксперт назвала лучший напиток для утоления жажды в жару

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Лучшим напитком в жару, который восстанавливает баланс солей в организме, является яблочный сок, разбавленный водой в два раза, заявила руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что важнее всего присутствие в таком напитке калия, который отвечает за водно-солевой баланс в организме.

Но для утоления жажды лучше соки разбавлять наполовину водой, подчеркнула Хомич. «Соки все-таки больше еда, чем питье. Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать», — отметила эксперт.

По ее словам, диетологи рекомендуют пить сок от одного до трех стаканов в сутки.

Людмила Хомич отметила, что лучше пить кислые соки — апельсиновый, грейпфрутовый или ягодные морсы, так как в них содержатся органические кислоты, которые способствуют поддержанию кислотного баланса в организме.

«Также хорошо утоляют жажду овощные соки, так как они содержат сахара меньше, чем фруктовые соки, но при этом имеют богатый состав микроэлементов, что хорошо в жару. Но томатный сок лучше выбирать с низким содержанием соли», — сказала эксперт.

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