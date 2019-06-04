Татар-информ

4 июня 2019, 12:57

Происшествия

Пенсионер из Татарстана лишился денег, рассчитывая получить компенсацию за купленные лекарства

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Происшествия

Пенсионер из Татарстана лишился денег, рассчитывая получить компенсацию за купленные лекарства

Всего мошенники сняли со счета 84-летнего жителя Нижнекамска 122 тыс. рублей.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 84-летний житель Нижнекамска лишился денег, рассчитывая получить компенсацию за купленные лекарства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В полицию 84-летний пенсионер обратился 3 июня. Он заявил, что с 26 по 28 мая ему звонили неизвестные и предлагали получить компенсационные выплаты за ранее приобретенные медицинские препараты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Мошенники сказали пожилому мужчине набрать на банкомате определенную комбинацию цифр, после чего с его счета были списаны 122 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Тюменской области и Санкт-Петербурге.
 

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