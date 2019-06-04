Калачами из настоящей русской печи угостят в сквере Аксенова на фестивале «Рядом с Пушкиным»

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 7 июня в сквере Аксенова состоится семейный фестиваль «Рядом с Пушкиным». Городской семейный праздник под открытым небом в Казани состоится уже в шестой раз. В этом году он приурочен к 220-летию со дня рождения великого поэта, сообщают организаторы.



Для самых юных жителей и гостей столицы республики праздник начнется утренним показом мультфильмов по сказкам Пушкина на уличном экране кинотеатра «Мир» в 11.00. Основное действие фестиваля стартует в 17.00. В программе примут участие маленькие и взрослые художники, актеры, музыканты.





Среди приглашенных артистов – известные театральные коллективы – «Диалог», поэтический театр Алексея Гомазкова. Впервые свою постановку представит детский музыкальный театр у микрофона проекта «Творчество 0+».



На фестивале развернутся интерактивные площадки, выставка юных художников по мотивам произведений А. С. Пушкина и пленэр, мастер-классы по рисованию, каллиграфии, языкам, игры и музыкальные импровизации. Гости сквера также увидят выступление вокалистов разных жанров от фольклора до джаза. Гостем программы станет фольклорный ансамбль «Оберег», неизменный Dr. Vaks Band под руководством Юрия Щербакова.



Также на празднике будет работать ярмарка книг, сувениров и игрушек. Дети смогут угоститься пряниками и калачами из настоящей русской печи. В финале вечера состоится вечерний открытый кинопоказ «Пушкин. Последняя дуэль» в 21.00.

Все гости фестиваля окунутся в атмосферу литературы, живой музыки и других видов оригинального творчества под открытым небом. Вход свободный.

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