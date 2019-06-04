(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Брак гражданина Грузии с уроженкой Альметьевска признан фиктивным благодаря прокуратуре РТ, об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Альметьевская городская прокуратура провела проверку исполнения миграционного законодательства. Установлено, что в декабре 2016 года в районном управлении ЗАГС был зарегистрирован брак между гражданином Грузии и гражданкой РФ», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Было установлено, что брак был фиктивный – супруги не жили вместе, общих детей у пары не было, и они не вели совместного хозяйства.

Таким образом, основной целью иностранца при заключении брака было получение разрешение на проживание в России.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признание брака фиктивным. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.



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