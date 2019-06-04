Муфтий Татарстана: У каждого из пророков была рабочая профессия

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Предстоящий в Казани чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills — значимое событие для мусульман, поскольку рабочие профессии, труд на благо людей — богоугодное дело. Об этом муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил во время праздничного богослужения в честь Ураза-байрам в Галеевской мечети Казани.

«Самыми достойными из детей Адама являются те, кто приносит больше пользы людям», — привел древнее изречение муфтий РТ, обращаясь с праздничной проповедью к верующим.

Он подчеркнул, что у каждого почитаемого мусульманами пророка было свое ремесло. «Например, пророк Идрис был портным, пророк Нух строил корабли, пророк Закарийя был плотником. Каждый из пророков имел рабочую профессию», — отметил Камиль хазрат Самигуллин.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в столице Татарстана с 22-го по 27 августа. В нем примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Участники будут состязаться по 56 компетенциям.

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