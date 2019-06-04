Татар-информ

4 июня 2019, 11:37

Происшествия

У жителя Курска в «БМВ» инспекторы ГИБДД Татарстана нашли оружие и полтора килограмма наркотиков

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Происшествия

У жителя Курска в «БМВ» инспекторы ГИБДД Татарстана нашли оружие и полтора килограмма наркотиков

Фото: 16.мвд.рф

28-летний мужчина вначале заявил, что пистолеты и патроны нашел в Москве, а свертки с порошком вез в Челябинск, но после отказался давать показания.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). У 28-летнего жителя Курска в автомобиле «БМВ» инспекторы ГИБДД Татарстана нашли оружие и полтора килограмма наркотиков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ,

«В Набережных Челнах на контрольном посту полиции "Тула-1" сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль "БМВ", под управлением 28-летнего жителя города Курска, который направлялся из Москвы в Челябинск. При проверке документов полицейские заметили в кармане передней водительской двери деталь пистолета Макарова», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

Инспекторы осмотрели автомобиль и обнаружили внутри иномарки два пистолета Макарова и 6 патронов к нему. Кроме того, под обшивкой заднего сидения были спрятаны 8 свертков с порошкообразным веществом красного, зеленого и белого цветов общим весом 1,5 килограмма.

Изъятое оружие и свертки отправили на экспертизу. Исследования показали, что внутри пакетиков находилось наркотическое вещество PVP, а оружие является огнестрельным.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Полицейским задержанный рассказал, что пистолеты и патроны нашел в Москве, а свертки вез в Челябинск. Но позднее молодой человек отказался давать показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
 

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