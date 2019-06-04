Праздничные намазы в честь Ураза-байрам в Елабуге посетили свыше 1,7 тыс. верующих

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня мусульмане Елабуги, как и во всем мире, отмечают Ураза-байрам, праздник посвященный окончанию поста в месяц Рамадан. Праздничные намазы прошли во всех мечетях города и района. Торжественное мероприятие рано утром прошло в Соборной мечети Елабуги.

Как сообщают в Елабужском мухтасибате, к началу праздничной молитвы в главной мечети города собралось не менее 700 мусульман. Празднование началось с приветственного слова и проповеди имама-мухтасиба Елабужского района Халима хазрата Шамсутдинова. Также от имени главы района елабужан с праздником поздравил руководитель райисполкома Ренат Хайруллин.

«В течение всего Рамадана мы соблюдали пост, совершали благие деяния, не сквернословили, старались, чтобы наши помыслы были чисты, таким образом воспитывали в себе лучшие привычки. И сегодня мы радуемся, что Всевышний нам позволил достойно пройти этот Рамадан и вместе собраться на сегодняшний праздник. Всех мусульман поздравляем с праздником! Пусть Всевышний примет все наши благие деяния, даст нам возможность и в дальнейшем совершать добрые дела, быть вместе, так как Рамадан нас всех объединил сплотил», — отметил в своем обращении имам-мухтасиб Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов.

В течение месяца в городе и районе прошло много мероприятий. Каждой день в мечетях проходили ифтары. Например, ежедневно ифтары в Соборной мечети города собирали до 300 верующих.

Одним из первых сегодня на праздник пришел 80-летний Минзуфар Миннебаев. «Для нас, мусульман, Ураза-байрам — один из самых основных праздников. В мечеть хожу уже 10 лет, к сожалению, из-за болезни в этом году не смог держать пост. Поздравляю всех с этим священным праздником! Желаю всем нам здоровья и мирного неба над головой», — поделился елабужанин.

Всего праздничные намазы в мечетях города и района посетили свыше 1700 верующих, сообщили в Елабужском мухтасибате.

После праздничного намаза многие прихожане уехали домой, где продолжат праздновать Ураза-байрам в своих семьях. Также во второй половине дня на территории мечети пройдет общегородской семейный праздник, где посетителей ждут вкусный плов, конкурсы и состязания для детей и взрослых.

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