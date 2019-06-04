В очистке прибрежной территории на озере Глубоком приняли участие 350 человек

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На озере Глубоком в Казани состоялся Международный день очистки водоемов. В экоакции приняли участие около 350 человек, сообщает региональное отделение Русского географического общества в РТ.



За три часа добровольцы собрали около 20 кубических метров мусора, а в завершение вывезли его с пляжа. Представители проекта «Экодвор» рассказали участникам о раздельном сборе мусора и о том, как и на что заменять привычные одноразовые вещи на многоразовые.





Акция также состоялась при участии членов Подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова, они погружались под воду и очищали от мусора дно озера. Аквалангисты достали много пластиковых бутылок, наполненных водой, с прошлого купального сезона. Обычно бутылки наполняют дети, чтобы играть с ними, а потом забывают их в воде, но часть бутылок бросают и взрослые.



Несмотря на большое количество поднятого со дна мусора, аквалангисты сообщили, что за 15 лет акции, с каждым годом они находят под водой все меньше мусора.



Из озера также были взяты пробы воды для экспертизы. Далее специалисты Центрального территориального управления проведут анализы, результаты которых станут известны через несколько дней.

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