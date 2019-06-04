Татар-информ

4 июня 2019, 12:07

Экономика и финансы

В России увеличились продажи праворульных автомобилей

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Экономика и финансы

В России увеличились продажи праворульных автомобилей

Продажи составили на 3,6% больше, чем в январе — апреле прошлого года (179,6 тысяч штук).

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). За первые 4 месяца текущего года объем продаж легковых автомобилей с правым расположением руля в России составил 186 тысяч штук, сообщает «Автостат». 

«Это на 3,6% больше, чем в январе — апреле прошлого года (179,6 тыс. шт.)», — говорится в сообщении.

Чуть более 12% от этого количества (22 тыс. 591 автомобилей) встало на учет на первых владельцев. То есть, это автомобили, которые ввезли в Россию из Японии. 

«Остальной объем рынка праворульных машин (163,4 тыс. шт.) — это смена владельца, то есть „вторичка“», — подчеркнули в «Автостате».

По данным аналитиков, 54% рынка автомобилей с пробегом приходится на Toyota (100, 2 тыс. шт.), примерно 17% — на Nissan (31 тыс. шт.), еще около 12,5% — на Honda (23,3 тыс. шт.). В ТОП-5 рынка праворульных автомобилей также входят Mazda и Mitsubishi.

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