Аферист снял со счета жительницы Лениногорска 700 тыс. рублей, пообещав перевести залог за квартиру

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Аферист снял со счета 58-летней жительницы Лениногорска 700 тыс. рублей, пообещав перевести залог за квартиру. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В полицию 58-летняя потерпевшая обратилась 3 июня, сообщив, что пыталась сдать в аренду квартиру. Для этого она разместила объявление на одном из интернет-сайтов», – уточнили в пресс-службе ведомств.

Через некоторое время с ней связался потенциальный арендатор и предложил внести залог. Для этого он попросил женщину набрать в банкомате некоторую комбинацию чисел. Не желая упустить выгоды, женщина выполнила все условия и с ее счета были списаны 700 тыс. рублей.

Полицейские установили, что телефонный номер афериста зарегистрирован в Башкортостане. Кроме того, стражи порядка установили номер банковской карты, куда были переведены сбережения.



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