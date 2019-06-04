Татар-информ

4 июня 2019, 10:21

Происшествия

Прокуратура РТ добилась от сельхозпредприятия ликвидации незаконной свалки

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Происшествия

Прокуратура РТ добилась от сельхозпредприятия ликвидации незаконной свалки

Фото: prokrt.ru

Свалка коммунальных отходов на площади 250 кв. метров была обнаружена неподалеку от населенного пункта Актюба.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась от сельхозпредприятия ООО «Союз-Агро» ликвидации незаконной свалки, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Несанкционированное складирование коммунальных отходов площадью 250 кв. метров было организовано на землях сельскохозяйственного назначения недалеко от населенного пункта Актюба. При этом собственник земельного участка не принимал меры к устранению нарушений природоохранного законодательства», – рассказал Галиев.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала, чтобы компания ООО «Союз-Агро» полностью ликвидировала незаконную свалку. Суд удовлетворил требования прокуратуры и дал сельхозпредприятию время для устранения нарушений до 31 мая. К концу мая свалку полностью ликвидировали.
 

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