Татар-информ

4 июня 2019, 11:29

Здоровье и среда

Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в пакетированном чае

Рекомендуем

Здоровье и среда

Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в пакетированном чае

В Роскачестве заверили, что серьезных нарушений, красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы нет ни в одном чае.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Роскачество проверило 48 листовых и пакетированных чаев 35 популярных марок чая и в некоторых из них обнаружило бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов, пишут «Известия».

В Роскачестве заверили, что серьезных нарушений, красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы нет ни в одном чае. «Потребитель может быть спокоен: весь исследованный чай является чаем», — говорится в сообщении.

В 40 чаях эксперты выявили следы пестицидов, но в минимальных количествах, которые не опасны для здоровья человека. Не было обнаружено следов пестицидов в пакетированных чаях Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond и листовых Akbar и «Традиция».

Но в пакетированном чае Dilmah обнаружили плесени в 3 раза больше допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» — в 4 раза больше. Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».

Также эксперты сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же марок. Оказалось, что качество листовых чаев превалировало в 10 случаях из 13: это марки Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke bond, «Принцесса Нури», Alokozay, «Золотая чаша», «Майский», Tess. В листовом оказалось меньше следов пестицидов и отсутствовала плесень.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске экологическим активистам вручили по 50 тыс. рублей
Новости дня
11:46
Муфтий Татарстана: У каждого из пророков была рабочая профессия

ЧМ по профессиональному мастерству WorldSkills — значимое событие для мусульман, считает Камиль хазрат Самигуллин.

11:37
У жителя Курска в «БМВ» инспекторы ГИБДД Татарстана нашли оружие и полтора килограмма наркотиков

28-летний мужчина вначале заявил, что пистолеты и патроны нашел в Москве, а свертки с порошком вез в Челябинск, но после отказался давать показания.

11:29
Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в пакетированном чае
11:15
Ученики международной школы «Алабуга» представили исследовательские проекты

Открылась выставка IB PYP, которая приравнивается к аттестации и ознаменовывает переход из начальной в среднюю школу.

10:57
Аферист снял со счета жительницы Лениногорска 700 тыс. рублей, пообещав перевести залог за квартиру

Полицейские установили, что абонентский номер мошенника зарегистрирован в Башкортостане.

10:36
Нижнекамские мусульмане отмечают Уразу-байрам

На Центральной Соборной мечети в Нижнекамске расположен экран для трансляции праздничного намаза.

10:21
Прокуратура РТ добилась от сельхозпредприятия ликвидации незаконной свалки

Свалка коммунальных отходов на площади 250 кв. метров была обнаружена неподалеку от населенного пункта Актюба.

09:59
Имя уроженца Чистополя Героя России Игоря Груднова присвоили самолету авиации Росгвардии

Замдиректора Росгвардии выразил уверенность, что экипаж самолета «Игорь Груднов» будет ответственно подходить к выполнению полетных заданий.

09:35
Наталия Фишман-Бекмамбетова раскритиковала установку ограждений на набережной озера Кабан

Администрация театра Камала установила ограждения на набережной, несмотря на то, что мэрия Казани не поддержала это предложение.

09:15
В рамках «Дней Швейцарии» в Казани покажут фильмы фестиваля Cherchez la femme

Кинопоказы состоятся в Центре современной культуры «Смена».

08:49
Яков Геллер: «Мы предлагаем самый востребованный сегодня продукт — справедливость»

На биржевой площадке без сопровождения за пять месяцев 2019 года было размещено 1313 малых заказов на 48 млн рублей из Автограда.

08:42
23 пилота станут участниками авиагонок Red Bull Air Race в Казани

В этом году столица Татарстана в последний раз примет один из этапов чемпионата мира по авиагонкам.

08:25
Владимир Путин поздравил мусульман России с завершением месяца Рамадан

Российский Президент отметил вклад мусульманских организаций в развитие межрелигиозного и межнационального диалогов.

08:00
В 2020 году в Нижнекамском районе построят забойный цех за 100 млн рублей

Объект позволит выстроить на территории района полную цепочку мясной переработки.

07:52
КФУ вошел в топ-10 рейтинга университетов «Интерфакса»

Вуз из столицы Татарстана разделил девятое и десятое места с Университетом ИТМО.

07:23
Президент РТ принял участие в праздничном богослужении в честь Ураза-байрам в Галеевской мечети

Богослужение провел муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

07:20
В Галерее татарского шамаиля откроется выставка о новых гранях арабской графики

Посетители Казанского Кремля и мечети «Кул Шариф» увидят новые произведения как известных профессиональных мастеров, так и начинающих художников.

06:39
В Нижнекамске экологическим активистам вручили по 50 тыс. рублей

Самых лучших экологов выбирали в пяти номинациях.

06:02
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

Празднование Ураза-байрама тесно переплетается с многовековыми традициями татарского народа, отметил Президент РТ.

06:00
На Ураза-байрам Рустам Минниханов станет участником праздничной проповеди в Галеевской мечети

Президент Татарстана примет участие в праздничной проповеди, которую проведет муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

05:50
Республиканские власти проверили состояние детских оздоровительных лагерей Бугульминского района

С 1 июня на территории лагеря «Сосновка» начала работать конюшня.

04:05
Имам-мухтасиб Заинского района: Рамадан прошел спокойно, красиво

По словам священнослужителя, практически все городские мечети организовали вечерние разговения – ифтары, везде царила доброжелательная атмосфера.

03:27
В Нижнекамске проведут консультации для горожан

6 июня со всеми желающими встретится начальник филиала № 11 Фонда социального страхования РФ по РТ Наталья Тарасова.

02:47
Азнакаевская гимназия признана самой активной школой в РТ по сбору батареек

Школы восточной зоны Татарстана собрали 13,5 тонны отработанных батареек.

01:41
В Альметьевске трем семьям с новорожденными детьми подарили автолюльки

В этом году двойняшки Карина и Камилла будут ездить в новых автолюльках.

События