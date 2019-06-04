Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в пакетированном чае

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Роскачество проверило 48 листовых и пакетированных чаев 35 популярных марок чая и в некоторых из них обнаружило бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов, пишут «Известия».

В Роскачестве заверили, что серьезных нарушений, красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы нет ни в одном чае. «Потребитель может быть спокоен: весь исследованный чай является чаем», — говорится в сообщении.

В 40 чаях эксперты выявили следы пестицидов, но в минимальных количествах, которые не опасны для здоровья человека. Не было обнаружено следов пестицидов в пакетированных чаях Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond и листовых Akbar и «Традиция».

Но в пакетированном чае Dilmah обнаружили плесени в 3 раза больше допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» — в 4 раза больше. Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».

Также эксперты сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же марок. Оказалось, что качество листовых чаев превалировало в 10 случаях из 13: это марки Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke bond, «Принцесса Нури», Alokozay, «Золотая чаша», «Майский», Tess. В листовом оказалось меньше следов пестицидов и отсутствовала плесень.

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