Имя уроженца Чистополя Героя России Игоря Груднова присвоили самолету авиации Росгвардии

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Имя уроженца Чистополя Героя России Игоря Груднова присвоили военно-транспортному самолету Ил-76МД. Событие состоялось в Калужской области на аэродроме «Ермолино» с участием генерала-полковника Сергея Захаркина, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Заместитель директора Росгвардии отметил, что жизненный путь генерал-полковника Игоря Груднова является ярким примером бескорыстного служения Отечеству и по праву заслуживает самой высокой оценки.



«Игорь Сергеевич был человеком светлым, душевным, порядочным, честным – это помогало и ему, и его соратникам идти по нелегким военным дорогам. Память о генерал-полковнике Игоре Груднове живет в наших сердцах и будет передаваться последующим поколениям защитников Отечества», – отметил генерал-полковник Сергей Захаркин.



Замдиректора Росгвардии выразил уверенность, что экипаж самолета «Игорь Груднов» будет ответственно подходить к выполнению полетных заданий в память о прославленном военачальнике.



Торжественный митинг прошел при участии вдовы Героя России командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Игоря Груднова – Светланы Грудновой, дочери военачальника – Александры Грудновой, начальника главного Управления по работе с личным составом Росгвардии генерала-майора Николая Рябчикова и другими почетными лицами.



Чин освящения самолета совершил благочинный Боровского района протоиерей Игорь Павлов.

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