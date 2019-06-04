Владимир Путин поздравил мусульман России с завершением месяца Рамадан

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил мусульманскую общину с завершением священного месяца Рамадан.

Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков, побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, говорится в поздравительной телеграмме в адрес Правительства РТ.

Российский Президент также отметил вклад мусульманских организаций в развитие межрелигиозного и межнационального диалогов, единение народов России.

«Убеждён, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», – подчеркивается в тексте поздравления.

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