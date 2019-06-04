Татар-информ

4 июня 2019, 11:15

Наука и образование

Ученики международной школы «Алабуга» представили исследовательские проекты

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Наука и образование

Ученики международной школы «Алабуга» представили исследовательские проекты

Открылась выставка IB PYP, которая приравнивается к аттестации и ознаменовывает переход из начальной в среднюю школу.

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В международной школе Alabuga International School прошла выставка IB PYP. Она стала своеобразным экзаменом для выпускников начальной школы, которые представили исследовательские работы. Выставка приравнивается к аттестации и ознаменовывает переход из начальной школы, IB PYP (Primary Years Programme), в среднюю – IB MYP (Middle Years Programme), сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».

В рамках девяти своих исследований школьники подняли вопросы защиты животных, переработки мусора, изменений пенсионного законодательства, а также затронули тему непростых взаимоотношений школьников между собой.

Были представлены как индивидуальные, так и групповые работы. Так, презентация Эвелины Хабибуллиной и Миланы Писецкой была посвящена поддержке бездомных животных. «Наш проект о бездомных животных, которые сегодня очень нуждаются в помощи. Важно, чтобы люди понимали, что взяв, например, собаку на воспитание, нужно осознавать, что это на всю жизнь, что нельзя животных выкидывать на улицу», – заметила Эвелина.

В этот же день свои проекты защищали не только ученики Alabuga International School, но и воспитанники аналогичной школы из Перми. Например, София Гончарова рассказала гостям о правильном питании и даже провела мастер-класс по приготовлению полезных конфет из сухофруктов.

Подобная аттестация учащихся состоялась впервые. «Эта выставка показывает направление, по которому мы движемся. Здорово, что приехали и руководители заводов-резидентов, также приехали делегации из других городов, чтобы посмотреть, как мы работаем. Действительно, здесь мы лидируем, и это очень радостно. Ученики в своих исследованиях не только обозначили проблемы, но и пути ее решения с использованием современных технологий. Так, мне понравился проект по защите бездомных животных, где школьники приводят пример биопротезирования, используют роботехнику как пример установки механической ноги. Это отлично, это будущее», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. 

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