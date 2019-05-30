23 пилота станут участниками авиагонок Red Bull Air Race в Казани

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Участниками второго этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который пройдет в Казани 15 и 16 июня, станут в общей сложности 23 пилота: 14 – класса Master и девять – класса Challenger. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

В ходе состязаний пилоты на своих самолетах проходят воздушную трассу, обозначенную специальными воротами из наполненных воздухом 25-метровых пилонов, на скорости до 370 км/ч. Испытываемые ими перегрузки при этом могут достигать 12 g.

Прошедший дистанцию за наименьшее время и набравший наименьшее количество штрафных очков летчик получает призовые баллы.

По итогам первого этапа чемпионата, состоявшегося 8 и 9 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби, турнирную таблицу возглавил чемпион 2017 года – японец Ёсихидэ Муроя, опередив чемпиона-2018 – чеха Мартина Шонку. Третьим стал американец Майкл Гулиан.

Как сообщал «Татар-информ», в этом году Казань в последний раз примет один из этапов чемпионата мира по авиагонкам, так как организаторы приняли решение закрыть турнир. Самолеты участников уже доставлены в столицу Татарстана.

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