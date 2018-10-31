КФУ вошел в топ-10 рейтинга университетов «Интерфакса»

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в первую десятку X Национального рейтинга университетов международной информационной группы «Интерфакс» по итогам 2018-2019 учебного года.

Вуз из столицы Татарстана разделил девятое и десятое места с Университетом ИТМО.

При этом возглавил рейтинг Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Вторым стал Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, а третьим – Московский физико-технический институт.

Четвертую и пятую позиции заняли НИУ «Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургский государственный университет соответственно. Помимо них, КФУ опередили Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Всего в этом году участниками рейтинга стали 327 ведущих университетов России вместо 288 в прошлом году. Работа вузов оценивалась по таким критериям, как бренд, образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, инновации и технологическое предпринимательство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казанский университет вошел в топ-300 нового международного рейтинга вузов University Impact Rankings.

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