Яков Геллер: «Мы предлагаем самый востребованный сегодня продукт — справедливость»

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу РТ» Яков Геллер назвал самый востребованный продукт, который деловые люди получают посредством электронной торговой площадки РТ. По мнению Геллера, это справедливость.

Гендиректор агентства выступил на съезде предпринимателей Набережных Челнов дистанционно.

Глава Агентства гозаказов РТ похвалил Набережные Челны за активность на электронных торгах. И подчеркнул, что не последнюю роль в этом играет заинтересованность администрации города в прозрачности закупок.

Так, только на биржевой площадке без сопровождения (223etp.zakazrf.ru) за пять месяцев текущего года было размещено 1313 так называемых малых заказов на 48 млн рублей из Автограда. А челнинские поставщики из числа предпринимателей Челнов, используя этот ресурс, смогли заключить 726 контрактов на 424 млн рублей.

На основной торговой площадке челнинцы разместили 1414 заказов, а заключили 1781 контрактов на 2,7 млрд рублей.

На закупочном модуле «Биржевая площадка» (bp.zakazrf.ru) сегодня аккредитовано 194 челнинских участника, активно используют площадку только 87. И эти бизнесмены получили с начала года на площадке почти 10 млн рублей выручки.

Геллер также отметил, что именно с подачи главы Автограда Наиля Магдеева на электронной площадке стали проводиться торги по реализации муниципального имущества — всего в этом году было 81 размещение, а также аукционы на право аренды участков под временные торговые объекты — 345 размещений из Челнов. В этом году в этом виде торгов приняли участие 274 человека. По мнению руководителя Агентства госзаказов РТ, более справедливого и прозрачного подхода к муниципальным торгам отыскать трудно.

«Предприниматели часто задают вопрос: как получить крупный заказ? Специально для претендентов на крупные заказы мы создали такой информационный ресурс, который за сутки „обегает“ 78 самых крупных закупочных площадок страны и отправляет предпринимателям по электронным адресам ссылки на интересующие его торги (речь идет о Республиканском портале поддержки малого и среднего предпринимательства smb.tattis.ru — прим. Т-и). Так вот в Набережных Челнах резидентов, которые пользуются этим ресурсом, всего 859. И это мало. Поскольку мы рассылаем только по Челнам до 5 тыс. извещений о закупках в сутки», — отметил глава Агентства по государственному заказу РТ.

Геллер призвал челнинцев более активно включаться в электронные торги.

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