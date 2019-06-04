В Казахстане объявили конкурс для журналистов, посвященный фигуре первого Президента страны

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Библиотека и Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы объявили открытый международный журналистский конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы».

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Лучший телевизионный материал»; «Лучший радиоматериал»; «Лучшая статья в газетах и журналах»; «Лучшая публикация в интернет-СМИ»; «Лучшая публикация в зарубежных СМИ».

Мероприятие направлено на освещение достижений страны за годы независимости, популяризацию «модели Назарбаева», его идей и инициатив как основы казахстанской государственности, выявление новых перспективных журналистских имен, отмечают организаторы.

Желающие могут предоставить свои материалы для участия только в одной номинации. Они должны быть официально обнародованы в период с 10 октября 2018 года по 10 октября 2019-го. Торжественная церемония награждения победителей состоится в канун Дня независимости Казахстана, который отмечается 16 и 17 декабря.

Заявки на участие принимаются в явочном порядке или почтовым отправлением в срок с 3 июня до 20 октября 2019 года включительно по адресу: Z05S5X1, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А. Бокейхана, д. 1, каб. 404 с пометкой «На конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы». Контактные телефоны: +7 (7172) 69-30-54, 69-30-51, 69-30-56, 69-30-57). С подробной информацией об условиях и сроках проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах: www.presidentlibrary.kz и www.fpp.kz.

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