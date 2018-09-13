Ford Sollers завершил производство легковых автомобилей в Татарстане

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Ford Sollers, как и предполагалось ранее, завершил производство легковых автомобилей в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о предприятии в Набережных Челнах, где производились модели Ford Fiesta и Ford Ecosport, а также о заводе двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

При этом завод Ford Sollers во Всеволожске еще продолжает производить машины. В компании подчеркнули, что закрытие производства – «это многоэтапный процесс, и после завершения производства, проверки автомобилей и их отгрузки начнется подготовка [к полному закрытию]». Последнее должно произойти уже в конце июня.

До этого стало известно, что новое совместное предприятие концерна Ford и российского «Соллерса», где 51% будет принадлежать российской компании, планирует производить на заводе в ОЭЗ «Алабуга» микроавтобусы Ford Transit.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «Алабуге» после закрытия заводов Ford Sollers запустят семь новых производств.

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