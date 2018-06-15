На Ураза-байрам Рустам Минниханов станет участником праздничной проповеди в Галеевской мечети

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в праздничных мероприятиях в Галеевской мечети по случаю окончания Священного месяца Рамазан. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Этим утром Рустам Нургалиевич примет участие в праздновании Ураза-байрам. Традиционно он будет принимать участие в проповеди на основной площадке, в казанской Галеевской мечети. Его прибытие ожидается в 6:30 утра», — сказала она.

Президент республики примет участие в праздничной проповеди, которую проведет муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. После этого со всеми верующими Минниханов совершит праздничный намаз.

Несмотря на праздничный день, у Президента РТ запланировано участие в открытии Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который уже в третий раз проводится в республике.

«Тема, связанная с безопасностью детей, всегда находится в фокусе особого внимания Президента, поэтому он старается лично принимать участие в подобных мероприятиях, тем самым демонстрируя поддержку идеи конкурса», — подчеркнула Галимова.

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