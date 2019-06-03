Сельчане Спасского района стали чемпионами республики по мини-лапте

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Болгаре прошел чемпионат Татарстана по мини-лапте среди мужских команд сельских районов по программе XVI сельской Спартакиады «Сэламэтлек» РТ, сообщает республиканское физкультурно-спортивное общество «Уныш».
В соревнованиях приняли участие команды 15 сельских районов республики. Общий охват участников составил более ста человек.
Второе место завоевал Буинский район, третье – Дрожжановский. Замкнули пятерку финалистов Мамадышский и Арский районы.
Победителям соревнований вручили дипломы, медали и кубки.