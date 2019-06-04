Азнакаевская гимназия признана самой активной школой в РТ по сбору батареек

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Самой активной школой Татарстана по сбору отработанных батареек признана гимназия города Азнакаево с результатом 214,8 кг, сообщают организаторы проекта.

Татарстанские школьники собрали 24,6 тонны отработанных батареек против 11,2 тонны в прошлом году по итогам республиканской акции «Эковесна-2019».

В сборе отработанных элементов питания приняли участие 300 общеобразовательных организаций республики – школы Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Буинска, Азнакаева, Арска, Чистополя, Нижнекамска и Иннополиса.

Региональный оператор по обращению с ТКО в восточной зоне Татарстана, ООО «Гринта», стал одним из организаторов конкурса: лучшие школы Набережных Челнов и Альметьевска получили по ноутбуку от компании.

Школы восточной зоны Республики Татарстан собрали 13,5 тонны отработанных батареек. Лучшими на востоке региона стали школьники Альметьевска и Набережных Челнов – 7,5 и 3,8 тонны соответственно.

В республиканской номинации самый активный школьник (с 5-го по 8-й классы) победил Амир Рамазанов из набережночелнинской школы № 60, собравший 43 кг использованных элементов питания.

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