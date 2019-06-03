В Альметьевске трем семьям с новорожденными детьми подарили автолюльки

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске трем счастливым семьям с новорожденными детьми подарили автолюльки. Дарителями выступили территориальное управление ГБУ «БДД», Союз женщин и ОГИБДД отдела МВД России по Альметьевскому району, сообщает отделение ГБУ «Безопасность дорожного движения» в Альметьевске.



Акция прошла при участии министра здравоохранения РТ Марата Садыкова и главы Альметьевского района Айрата Хайруллина.



«Детское удерживающее устройство – это самая главная защита для ребенка при перевозке его в автомобиле», – считают организаторы акции, которая проводится третий год подряд.





В этом году двойняшки Карина и Камилла будут ездить в новых автолюльках.

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