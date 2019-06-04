Татар-информ

4 июня 2019, 07:20

Культура

В Галерее татарского шамаиля откроется выставка о новых гранях арабской графики

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Культура

В Галерее татарского шамаиля откроется выставка о новых гранях арабской графики

Посетители Казанского Кремля и мечети «Кул Шариф» увидят новые произведения как известных профессиональных мастеров, так и начинающих художников.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 5 июня в Галерее татарского шамаиля музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится открытие выставки «Новые грани: арабская графика в современном искусстве». Выставка объединяет художников, в работах которых соединяются приемы современного и исламского искусства, сообщает пресс-служба музея.

Зрители увидят новые произведения как известных профессиональных мастеров, так и начинающих художников. В экспозиции будут представлены экспрессивно-живописные картины Айрата Хисматуллина (Екатеринбург), многослойные работы Ришата Саляхутдинова, цветовые барельефы Зуфара Низами, метафоричные произведения Розы Хузиной, математическая геометрия Рустема Шамсутова.

Художники смело экспериментируют со стилизацией арабских шрифтов, используют различные техники, материалы и художественные приемы, свойственные искусству современности.

Каждый из мастеров кисти использует индивидуальный художественный прием для передачи текстового смысла, однако всех авторов объединяет стремление выразить веяния своего времени, оставаясь при этом в традициях исламского искусства. Эта коллекция, также как классическая каллиграфия, вдохновлена священным Кораном и, несмотря на абстрактную форму, наполнена религиозным содержанием.

«Новые грани» продолжают серию выставок галереи, благодаря которым посетители Казанского Кремля и мечети «Кул Шариф» могут познакомиться с современным исламским искусством России. Открытие запланировано на 16 часов.

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